«Париж» за 9 млн евро купил лучшего бомбардира «Санкт-Галлена» Жеббеля. Это рекордная продажа швейцарского клуба
«Париж» приобрел Виллема Жеббеля у «Санкт-Галлена».
24-летний нападающий подписал контракт с французским клубом до 2030 года.
Общая сумму сделки составила около 9 млн евро с бонусами, сообщает Foot Mercato. Это рекордная продажа швейцарского клуба.
Жеббель играл за «Санкт-Галлен» с 2023 года, проведя 95 матчей и забив 30 голов.
В минувшем сезоне он был лучшим бомбардиром клуба, забив 14 мячей в чемпионате Швейцарии.
