  • Свищев о потолке зарплат в РПЛ: «Неправильно в нынешнее время меряться тем, у кого больше денег и круче состав. Надо подумать о том, чтобы перестать заливать иностранцев миллионами»
40

Свищев о потолке зарплат в РПЛ: «Неправильно в нынешнее время меряться тем, у кого больше денег и круче состав. Надо подумать о том, чтобы перестать заливать иностранцев миллионами»

Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в Мир РПЛ.

«О том, что в российском футболе должен быть потолок зарплат, говорят уже многие годы. Как РФС создали, столько и обсуждается эта тема.

Насколько потолок зарплат будет принят или утвержден, очень сложно ответить. Мы слышали позицию клубов, РФС. В нынешнее время надо подумать о том, чтобы перестать заливать миллионами иностранных футболистов и добиваться результата за счет них. Сейчас не самые простые времена для наших государственных структур, монополий, частных инвесторов, которые вкладывают большие средства в клубы. Несвоевременно и неправильно в нынешнее время меряться тем, у кого больше денег и круче состав. У государства сейчас более важные задачи.

Бюджеты клубов должны регулировать в том числе сами владельцы клубов. Понятно, что с введением потолка зарплат какие-то иностранные футболисты отвалятся. Даже самые высокооплачиваемые футболисты мечтают о том, чтобы играть в международных матчах. В России мы не можем дать такую возможность, поэтому заманивая легионеров в РПЛ, заливают их чрезмерными суммами.

Надо очень аккуратно подойти к решению этого вопроса и не потерять зрелищность нашего футбола, топовых и знаковых игроков. Нам нужно держать высокий уровень РПЛ, тогда и зритель будет на стадионе, инвесторы, рекламодатели будут вкладывать деньги в клуб, и девчонки и мальчишки будут записываться в секции по футболу.

Все это взаимосвязано, надо не порвать ни одну из ниточек этой цепочки. Потолок зарплат можно сделать временной мерой, как вариант, или сделать плавный переход к нему. Мы должны учесть интересы государства, футбола и зрителя», – сказал депутат Госдумы. 

В РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026-го в рамках реформ Минспорта (Иван Карпов)

Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. С какого перепугу? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?32498 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoРФС
logoДмитрий Свищев
logoпремьер-лига Россия
Государственная дума
потолок зарплат
