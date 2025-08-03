«Тоттенхэм» хочет заменить Сона Родриго, деньги проблемой не станут. Но в клубе не особо верят в возможность трансфера из-за интереса «Ливерпуля» к вингеру «Реала» (As)
«Тоттенхэм» рассматривает Родриго в качестве замены Сон Хын Мину.
Как сообщает As, лондонцы уже не один месяц присматриваются к вингеру «Реала» и хотели бы с его помощью закрыть позицию левого вингера. Представители английского клуба уже запрашивали у мадридцев разрешение пообщаться с футболистом.
Отмечается, что деньги не станут проблемой для «шпор», а вот интерес к бразильцу со стороны «Ливерпуля» является ключевым препятствием. В «Тоттенхэме» не особо верят в то, что Родриго удастся убедить переехать в Лондон, если «Ливерпуль» начнет предпринимать решительные действия.
Пока 24-летний игрок ждет шагов со стороны «красных», занятых трансфером Александера Исака («Ньюкасл»).
