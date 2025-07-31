Андрей Канчельскис считает «Спартак» самым популярным клубом России.

«По титулам «Спартак» – главный клуб страны. В данный момент он популярнее «Зенита ». Самая большая армия болельщиков у них. Во всех городах, где бы я ни был, много людей болеет за «Спартак». Их больше, чем у «Зенита».

Последнее время Петербург доминирует в чемпионате и набирает все больше и больше болельщиков, но пока уступает красно-белым», – сказал экс-игрок сборной России.

Кришито считает, что «Зенит» популярнее «Спартака»: «У него лучшие фанаты и самая богатая история»