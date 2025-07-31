Андрей Канчельскис: «Спартак» – главный клуб страны по титулам, он популярнее «Зенита». У красно-белых самая большая армия фанатов, за них болеют во всех городах, где я был»
Андрей Канчельскис считает «Спартак» самым популярным клубом России.
«По титулам «Спартак» – главный клуб страны. В данный момент он популярнее «Зенита». Самая большая армия болельщиков у них. Во всех городах, где бы я ни был, много людей болеет за «Спартак». Их больше, чем у «Зенита».
Последнее время Петербург доминирует в чемпионате и набирает все больше и больше болельщиков, но пока уступает красно-белым», – сказал экс-игрок сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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