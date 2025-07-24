Мостовой ответил на вопрос ChatGPT, почему в России нет таких игроков, как Ямаль: «Идет разбалованность – игрока в 20 лет возносят до небес, а в 25 он уже закончился или в ФНЛ бегает»

Александр Мостовой ответил на вопрос нейросети о российском футболе.

ChatGPT по запросу сформулировал такой вопрос: «На сегодняшний день в Европе блистает 18-летний Ламин Ямаль , до него также появлялись вундеркинды. Почему в России не появляется таких одаренных игроков?»

«Вопрос хороший, но назван только один игрок, а я могу еще десяток назвать молодых футболистов. Просто они так быстро вылетают, выползают и становятся звездами. В 20 лет человек становится звездой по европейскому уровню.

У нас почему такого нет? Я этот вопрос слышу последние лет 20, как я закончил. Не нахожу на него ответ, с другой стороны, я в нашем футболе ничего не решаю, но идет какая-то разбалованность у игроков. Когда его начинают в 20 лет возносить до небес, а в 25 он уже закончился или в ФНЛ бегает.

С чем это связано? С этой разбалованностью. У нас футбол у игроков на третьем месте, а должен быть на первом! Ты должен ради футбола все делать, а потом уже все придет. Как учили и нас, и до нас это было.

А сейчас хапнуть, потом пять голов в карьере, а он в аналитике сидит рассказывает», – сказал бывший полузащитник «Спартака », «Сельты» и сборной России.