ЦСКА арендует хавбека «Унион Санта-Фе» Верде с правом выкупа за 4 млн долларов (Сесар Луис Мерло)

ЦСКА подпишет 20-летнего аргентинского полузащитника.

Московский клуб арендует Лионеля Верде у «Унион Санта-Фе » на один сезон, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

У армейцев будет право дальнейшего выкупа 80% прав на игрока за 4 миллиона долларов.

В составе основной команды «Униона» Верде провел 34 матча и забил 4 гола.