ЦСКА арендует хавбека «Унион Санта-Фе» Верде с правом выкупа за 4 млн долларов (Сесар Луис Мерло)
ЦСКА подпишет 20-летнего аргентинского полузащитника.
Московский клуб арендует Лионеля Верде у «Унион Санта-Фе» на один сезон, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
У армейцев будет право дальнейшего выкупа 80% прав на игрока за 4 миллиона долларов.
В составе основной команды «Униона» Верде провел 34 матча и забил 4 гола.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
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