Слишкович о 0:0 с ЦСКА: «Кроме последних 20 минут, могу быть доволен. «Оренбург» готов к РПЛ, футбол не дает времени»
Матч 1-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 0:0.
– У вас была целая неделя, чтобы подготовиться к игре в РПЛ. Получилась ли она такой, какой вы ее ожидали?
– Особенно первый тайм и, может быть, 10-15 минут второго. Но не могу быть доволен последними 20 минутами, где нам ЦСКА оказал давление. Могу понять, это хорошая команда. Мы попробовали в обороне защищаться, думаю, что были достаточно компактны. Богдан Овсянников тоже сделал что нужно было. В общем, кроме этих 20 минут, могу быть доволен.
Жалко, были в первом тайме хорошие моменты, могли забить. Надеялся, что в эти 20 минут сможем провести контратаку, которая у нас 2-3 раза не получилась. Я бы сказал, что неудачный момент был в приеме мяча. Я бы сказал, что это заслуженные 0:0. Непопулярный счет, но люди увидели интересный футбол.
– Вы, как главный тренер, сделали вывод, насколько ваша команда готова играть в РПЛ?
– Моя команда готова, тут нет никаких вопросов. В конце концов, мы должны быть готовы. РПЛ тебе не дает времени, у нас его нет. В общем, футбол не дает времени, мы должны быть готовы, и мы всегда готовы.
– Вы слышали, какие шансы вам пророчат футбольные эксперты?
– Знаете, как в моей стране говорят: «Не слушай, что говорят, – увидь, кто говорит, тебе тогда все понятно станет», – сказал Слишкович.