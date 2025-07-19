Адиев об 1:1 с «Акроном»: «Пока «Крылья» не готовы, как мне хотелось бы. Во всех компонентах уступаем: и эмоционально, и в сыгранности»

Магомед Адиев высказался о ничьей с «Акроном» (1:1).

«Сложная, вязкая игра. Моментами «Акрон» владел инициативой, моментами – мы. В концовке тайма получили необязательный гол.

Второй тайм… Вроде забили гол, но концовку опять смазали, острее был «Акрон». Согласен, четкости не было.

Даже на предматчевой установке сказал: все видели пятничный матч, как «Динамо » было не готово к чемпионату, и нас это тоже ждет.

Мы фактически не подготовились за этот месяц, ни одной двухразовой тренировки у нас не было. Только в этом недельном цикле перед «Акроном » я впервые провел двухразовую тренировку!

Мы во всех компонентах уступаем: и эмоционально, и в сыгранности. Но у нашей команды большое сердце, и мы хотим выступить как можно лучше, вот этим мы точно никому не уступаем. К сожалению, ситуация такая, какая есть.

У нас будут рваные, «отрезочные» игры, пока мы не поймаем свою структуру. Рад, что ребята выполняют то, что мы от них просим. Поэтому жду, что мы будем прогрессировать по ходу сезона. Но на данный момент мы не готовы, как мне хотелось бы», – сказал главный тренер «Крыльев Советов ».