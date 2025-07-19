Санья о смерти брата в 2008-м: «Мой мозг работал как в замедленной съемке, я совершал детские ошибки. С игроками «Ливерпуля» это тоже может случиться. После общения с психологом мне стало легче»

Бакари Санья рассказал, как гибель Диогу Жоты может отразиться на «Ливерпуле».

«Они [игроки] будут постоянно думать об этом. Потому что в раздевалке одно место будет пустовать. Во время обеда одно место будет пустовать. В автобусе одно место будет пустовать, поэтому я однозначно советую им высказаться.

Прежде всего, мы люди. Мы проводим с игроками больше времени, чем со всей семьей, так что это просто безумие. Трудно объяснить, почему и как это произошло, но, к сожалению, нужно двигаться дальше, и нужно попытаться справиться с этим, но это будет трудно».

Об игре после смерти брата в 2008-м

«Мысленно я находился не на поле. Это был мой второй сезон [в «Арсенале»]. Я начал совершать детские ошибки. Контролировать мяч было сложно. Мой мозг работал как в замедленной съемке.

Так что с некоторыми игроками [«Ливерпуля»] может случиться то же самое. Возможно, они не смогут полностью сосредоточиться на футболе, потому что будут постоянно думать об этом».

О разговорах со спортивным психологом

«Мы говорили о жизни, мы говорили о многих вещах, и, самое главное, я почувствовал облегчение. После этого я почувствовал легкость и подумал: «Почему я не высказывался раньше?» У меня не хватало смелости. Я не осознавал важности того, чтобы говорить открыто.

Я думал, что он меня не поймет, но они встречаются со столькими людьми, слышат столько историй. Я могу вспоминать прошлое и делать эти воспоминания позитивными, поэтому я считаю, что игроки «Ливерпуля », возможно, должны попытаться сделать то же самое», – сказал бывший защитник «Арсенала».