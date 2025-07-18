ЦСКА начал работу по трансферу вингера Паласиоса. «Эстудиантес» хочет получить 12 млн евро (Legalbet)
ЦСКА может подписать аргентинского футболиста из «Эстудиантеса».
Московский клуб начал работу над трансфером 24-летнего правого вингера Тьяго Паласиоса, сообщает Legalbet.
Аргентинский клуб намерен получить 12 миллионов евро за футболиста.
В этом сезоне Паласиос провел 17 матчей в чемпионате Аргентины, забив 3 гола и сделав 2 передачи. Статистику игрока можно изучить по этой ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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