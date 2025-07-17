«Спартак» продлил контракты с Массалыгой и Гузиевым
«Спартак» продлил контракт с Никитой Массалыгой.
Новое соглашение с 17-летним полузащитником, дебютировавшим за основную команду в апреле этого года, рассчитано до июня 2028-го.
Также красно-белые продлили контракт с Егором Гузиевым до 2029 года. 20-летний защитник, выступавший за «Спартак-2», включен в заявку основной команды на сезон-2025/26.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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