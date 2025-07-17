«Спартак» продлил контракты с Массалыгой и Гузиевым

«Спартак» продлил контракт с Никитой Массалыгой.

Новое соглашение с 17-летним полузащитником, дебютировавшим за основную команду в апреле этого года, рассчитано до июня 2028-го.

Также красно-белые продлили контракт с Егором Гузиевым до 2029 года. 20-летний защитник, выступавший за «Спартак-2», включен в заявку основной команды на сезон-2025/26.