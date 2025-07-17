«Меня не надо критиковать или жалеть. Жизнь – это синусоида. Кто не падал – тот не вставал». Гончаренко о последних сезонах

Виктор Гончаренко рассказал, какие выводы сделал за два последних сезона.

С 2022 по 2024 год белорусский тренер возглавлял «Урал», а в сезоне-2024/25 работал в «Пари НН ». Обе команды попали в зону стыковых матчей и проиграли. «Урал» по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ, а «Пари НН» в минувшем сезоне остался благодаря «приостановке деятельности» «Химок».

– Чему вас научили два последних тренерских сезона?

– Что надо вербовать как можно больше игроков, персонал, руководителей, которые пойдут за тобой. Работа в нижней части таблицы заставила многое пересмотреть. Тренировочный процесс нужно строить иначе. Когда-то Саня Зинченко говорил, что в моменте Гвардиола в «Сити » перешел от отработки атаки к глубокой обороне, что сильно удивило команду. Здесь то же самое.

Меня не надо критиковать или жалеть. Жизнь – это синусоида. Кто не падал – тот не вставал. Я прекрасно понимаю, что нужно всегда себя подталкивать, развиваться. Но это тяжело.

Вы же знаете историю, что я в 2018-м в Мадриде после победы над «Реалом» попал в больницу, потому что был истощен. Это многое заставляет пересмотреть. Огонь во мне горит, однако каждая игра отнимает здоровье. Сейчас на тренировке на следующий день после игры я вообще не могу быть активным, что-то подсказывать. Восстанавливаюсь только через день. Лобановский как-то давал всем тренерам совет.

– Какой?

– Каждый день надо хотя бы по 30 минут читать специальную литературу. И я продолжаю каждый день что-то находить, читать, – сказал Гончаренко.

Гончаренко о работе в «Урале»: «Все всегда помнят говно. Кто помнит сумасшедшую серию без поражений? За игру с ЦСКА, когда пришел полный стадион, никто мне спасибо не скажет»