  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Меня не надо критиковать или жалеть. Жизнь – это синусоида. Кто не падал – тот не вставал». Гончаренко о последних сезонах
41

«Меня не надо критиковать или жалеть. Жизнь – это синусоида. Кто не падал – тот не вставал». Гончаренко о последних сезонах

Виктор Гончаренко рассказал, какие выводы сделал за два последних сезона.

С 2022 по 2024 год белорусский тренер возглавлял «Урал», а в сезоне-2024/25 работал в «Пари НН». Обе команды попали в зону стыковых матчей и проиграли. «Урал» по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ, а «Пари НН» в минувшем сезоне остался благодаря «приостановке деятельности» «Химок».

– Чему вас научили два последних тренерских сезона?

– Что надо вербовать как можно больше игроков, персонал, руководителей, которые пойдут за тобой. Работа в нижней части таблицы заставила многое пересмотреть. Тренировочный процесс нужно строить иначе. Когда-то Саня Зинченко говорил, что в моменте Гвардиола в «Сити» перешел от отработки атаки к глубокой обороне, что сильно удивило команду. Здесь то же самое.

Меня не надо критиковать или жалеть. Жизнь – это синусоида. Кто не падал – тот не вставал. Я прекрасно понимаю, что нужно всегда себя подталкивать, развиваться. Но это тяжело.

Вы же знаете историю, что я в 2018-м в Мадриде после победы над «Реалом» попал в больницу, потому что был истощен. Это многое заставляет пересмотреть. Огонь во мне горит, однако каждая игра отнимает здоровье. Сейчас на тренировке на следующий день после игры я вообще не могу быть активным, что-то подсказывать. Восстанавливаюсь только через день. Лобановский как-то давал всем тренерам совет.

– Какой?

– Каждый день надо хотя бы по 30 минут читать специальную литературу. И я продолжаю каждый день что-то находить, читать, – сказал Гончаренко.

Гончаренко о работе в «Урале»: «Все всегда помнят говно. Кто помнит сумасшедшую серию без поражений? За игру с ЦСКА, когда пришел полный стадион, никто мне спасибо не скажет»

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18988 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Гончаренко
logoУрал
logoМанчестер Сити
logoАлександр Зинченко
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoтактика
logoЧемпионат.com
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Гончаренко: «Всем хочется, чтобы все это прекратилось. Хочется меньше ненависти, больше улыбок, чтобы народ рассуждал о том, как классно выходные провести»
28017 июля, 12:01
Гончаренко о стыках «Пари НН» с «Сочи»: «Сразу стало прилетать, что мы слили игру. Готов пройти детектор лжи. Никогда в жизни не давал установку «давайте сыграем мягкотело»
417 июля, 10:17
Гончаренко о стыках «Пари НН» с «Сочи»: «Спортивной составляющей не было. После новости о «Химках» в чате команды сразу сообщения: «Все, в отпуск!» Для чего тогда это вообще?»
2717 июля, 09:49
Гончаренко о «Пари НН»: «Самый уязвимый для критики клуб в РПЛ – никого так не фигачат. «Ахмат» – боимся, московские команды – понятно, «Зенит» – тем более»
3117 июля, 07:45
Главные новости
Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – иногда последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»
217 минут назад
«Спартак» увеличил предложение по Коко из «Торино» до 15+2 млн евро (Marca)
1317 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
2319 минут назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
4443 минуты назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
59 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
24сегодня, 12:58
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
11сегодня, 12:57
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
29сегодня, 12:41
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
10сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
815сегодня, 12:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Марио Фернандес не исключил, что продолжит карьеру: «На все воля божья. Я спокоен и пребываю в мире»
1 минуту назад
Терехин об ужесточении лимита: «Искусственно столько качественных российских игроков для топ-клубов мы не найдем. Без легионеров чемпионат не будет таким интересным»
5 минут назад
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
527 минут назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
637 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1854 минуты назад
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
458 минут назадLive
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1458 минут назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
сегодня, 12:55Видео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
5сегодня, 12:45
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
3сегодня, 12:33