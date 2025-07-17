Слуцкий о продлении контракта с «Шанхаем»: «Горд быть здесь, понимаю, насколько это большой клуб. Самое важное для меня – я счастлив»

Леонид Слуцкий прокомментировал продление контракта с «Шанхай Шэньхуа».

16 июля клуб объявил о подписании с тренером нового соглашения, которое будет действовать до 2027 года.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. С командой он завоевал два Суперкубка Китая и занял второе место в чемпионате страны.

Бывший тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» провел 64 матча во главе «Шанхая», одержал 47 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница голов – 143:63.

В нынешнем сезоне после 16 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, уступая «Бэйцзин Гоань» по дополнительным показателям, команды набрали по 38 очков.

Леонид Слуцкий доволен продлению контракта с шанхайцами.

«Хочу сказать спасибо тем, кто работает в клубе: игрокам, руководству, тренерскому штабу, медикам. Конечно же, болельщикам, которых считаю лучшими в мире. Я очень горд быть здесь, понимаю, насколько это большой клуб с наивысшими целями. Однако самое важное для меня – я здесь счастлив.

Я иностранец, и мне нелегко адаптироваться к другому менталитету и культуре, но я очень рад быть здесь. Спасибо за продолжение сотрудничества, надеюсь, что смогу быть таким же эффективным и в следующем сезоне», – заявил тренер «Шанхай Шэньхуа».

19 июля «Шанхай Шэньхуа» встретится с «Бэйцзин Гоань» в битве за лидерство в Суперлиге Китая – Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.