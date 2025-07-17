Воспитанник «Барселоны» Тур перешел в «СКА Хабаровск». Он выступал за «Унионистас» из 3-й лиги Испании
«СКА Хабаровск» подписал еще одного испанского футболиста.
Клуб объявил о подписании контракта с 27-летним полузащитником Жорди Туром, о сроке контракта не сообщается.
Тур – воспитанник «Барселоны», в составе которой он играл в Юношеской лиге УЕФА. После этого он выступал за ряд клубов в низших испанских лигах, сезон-2024/25 футболист провел в «Унионистас» из третьего дивизиона страны и забил один гол в 21 матче.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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