«Милан» вышел из борьбы за Джексона из-за высокой стоимости. Клубы АПЛ делают запросы по форварду «Челси»

«Милан» вышел из гонки за Николаса Джексона.

Ранее сообщалось, что «россонери» интересуются форвардом, который обдумывает свое будущее в «Челси». Лондонский клуб, по данным Daily Mail, оценивает 24-летнего игрока в 100 млн фунтов.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , сделка с «Миланом » в настоящее время не представляется возможной. Запрашиваемая сумма слишком велика, и у миланцев нет намерений продолжать контакты.

Вместе с тем сразу несколько команд начали претендовать на Николаса, поскольку его уход из «Челси » этим летом остается возможным.

Клубы Премьер-лиги делают первые запросы по футболисту, сообщает Романо.

В минувшем сезоне Джексон забил 10 голов в 30 турах АПЛ .