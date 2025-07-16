«Милан» вышел из борьбы за Джексона из-за высокой стоимости. Клубы АПЛ делают запросы по форварду «Челси»
«Милан» вышел из гонки за Николаса Джексона.
Ранее сообщалось, что «россонери» интересуются форвардом, который обдумывает свое будущее в «Челси». Лондонский клуб, по данным Daily Mail, оценивает 24-летнего игрока в 100 млн фунтов.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка с «Миланом» в настоящее время не представляется возможной. Запрашиваемая сумма слишком велика, и у миланцев нет намерений продолжать контакты.
Вместе с тем сразу несколько команд начали претендовать на Николаса, поскольку его уход из «Челси» этим летом остается возможным.
Клубы Премьер-лиги делают первые запросы по футболисту, сообщает Романо.
В минувшем сезоне Джексон забил 10 голов в 30 турах АПЛ.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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