«Ливерпуль» продал защитника Филлипса «Вест Бромвичу» за 3 млн фунтов с учетом бонусов
Натаниэль Филлипс покинул «Ливерпуль».
28-летний защитник присоединился к «Вест Бромвичу», подписав контракт на три года. По информации The Arhletic, стоимость трансфера составила 3 миллиона фунтов с учетом бонусов.
Филлипс находился в системе «Ливерпуля» с 2016 года и провел за основную команду 29 матчей. В прошлом сезоне он выступал за «Дерби» на правах аренды.
Статистику игрока можно найти здесь.
Фото: https://www.wba.co.uk/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вест Бромвича»
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