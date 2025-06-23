«Ливерпуль» продал защитника Филлипса «Вест Бромвичу» за 3 млн фунтов с учетом бонусов

Натаниэль Филлипс покинул «Ливерпуль».

28-летний защитник присоединился к «Вест Бромвичу », подписав контракт на три года. По информации The Arhletic, стоимость трансфера составила 3 миллиона фунтов с учетом бонусов.

Филлипс находился в системе «Ливерпуля » с 2016 года и провел за основную команду 29 матчей. В прошлом сезоне он выступал за «Дерби» на правах аренды.

Статистику игрока можно найти здесь .

Фото: https://www.wba.co.uk/