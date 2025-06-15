Мюллер про 10:0: «Бавария» повеселилась, несмотря на жару. Мы играли интенсивно и серьезно, после каждого гола хотели забить еще»

Томас Мюллер заявил, что «Бавария» повеселилась, выиграв со счетом 10:0.

«Бавария » разгромила «Окленд Сити » (10:0) в 1-м туре группового этапа КЧМ .

«Мы провели хороший и серьезный матч, играли интенсивно. После каждого гола мы хотели забить еще. Мы заслужили выиграть с такой разницей.

Мы повеселись сегодня, несмотря на жару [в Огайо]. Хороший стадион, отличное поле.

Нам нужно продолжать в том же духе и дальше играть так же, как сегодня», – сказал 35-летнипй полузащитник «Баварии» Мюллер в эфире DAZN.