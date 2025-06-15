Томас Мюллер забил 250 голов за «Баварию». Больше лишь у Герда Мюллера и Левандовского

Томас Мюллер занимает третье место по забитым за «Баварию» голам.

Полузащитник отметился дублем в игре клубного чемпионата мира с «Окленд Сити» (10:0).

Теперь на счету немецкого футболиста 250 голов в составе мюнхенского клуба. По этому показателю он уступает только Герду Мюллеру (566) и Роберту Левандовскому (344).

35-летний Мюллер по окончании сезона покинет «Баварию» в качестве свободного агента.