Томас Мюллер забил 250 голов за «Баварию». Больше лишь у Герда Мюллера и Левандовского
Томас Мюллер занимает третье место по забитым за «Баварию» голам.
Полузащитник отметился дублем в игре клубного чемпионата мира с «Окленд Сити» (10:0).
Теперь на счету немецкого футболиста 250 голов в составе мюнхенского клуба. По этому показателю он уступает только Герду Мюллеру (566) и Роберту Левандовскому (344).
35-летний Мюллер по окончании сезона покинет «Баварию» в качестве свободного агента.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Бундеслиги
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