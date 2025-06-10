Южная Корея прошла отбор ЧМ без поражений – единственная в азиатской квалификации. В 16 матчах – 11 побед и 5 ничьих

Южная Корея прошла отбор ЧМ без поражений.

Сегодня южнокорейская сборная разгромила Кувейт в 10-м туре 3-го раунда азиатской квалификации ЧМ-2026 (4:0).

Южная Корея заняла первое место в группе B и вышла в финальную часть чемпионата мира.

Сборной Южной Кореи единственной среди участников отборочного этапа в Азии удалось пройти квалификацию без поражений – 5 побед и ничья во 2-м раунде и 6 побед и 4 ничьи в 3-м.