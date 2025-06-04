Евсеев об РПЛ: «Расширить до 18 команд – нормальное решение. Как в Бундеслиге: две последние вылетают, третья с конца играет в стыках. Оптимальный вариант»

Вадим Евсеев не против расширения РПЛ до 18 команд.

«Если РФС примет решение увеличить количество команд в РПЛ, я не буду против. Расширить РПЛ до 18 команд – нормальное решение.

В Бундеслиге же играет 18 команд. Две последние вылетают, третья с конца играет в стыках. С моей точки зрения, это оптимальный вариант», – сказал бывший защитник сборной России.