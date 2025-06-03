Хвичу наградят орденом Победы имени Святого Георгия, заявил премьер Грузии Кобахидзе: «Победа в ЛЧ – успех, который заслуживает такого признания»

Хвичу Кварацхелию представят к государственной награде в Грузии за победу в ЛЧ.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«ПСЖ » выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Интер» (5:0) в финальном матче турнира в Мюнхене. Хвича стал автором одного из голов парижан.

«У нас есть традиция, когда наши спортсмены достигают вершин, представляем их к высоким государственным наградам, и, думаю, победа в Лиге чемпионов является именно таким успехом, который заслуживает подобного признания.

В прошлом году он [Хвича] получил орден Чести за достигнутый со сборной Грузии успех, и мы хотим представить его к ордену Победы имени Святого Георгия за победу в Лиге чемпионов», – сказал Кобахидзе на заседании правительства.

По словам пермьера Грузии, к ордену Победы имени Святого Георгия будут представлены и другие успешные в прошлом спортсмены – мэр Тбилиси, бывший футболист Каха Каладзе , дважды выигравший ЛЧ в составе «Милана», и баскетболист Заза Пачулия, двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт».