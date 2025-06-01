Игрок «Урала-2» Сергеев забил «Носте» прямым ударом с углового. У полузащитника дубль в матче

Максим Сергеев забил красивый гол за «Урал-2».

21-летний полузащитник отметился двумя мячами в матче против «Носты» в 8-м туре группы 4 LEON Второй лиги Б (2:2). Второй гол Сергеев забил после прямого удара с углового – так он вывел свою команду вперед на 61-й минуте.

После восьми туров соревнования «Урал-2» идет 13-м в таблице, «Носта» занимает 9-ю строчку. В следующем матче екатеринбуржцы 8 июня примут «Рубин-2», новотроицкий клуб в тот же день сыграет в гостях с «Амкаром».