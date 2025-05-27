Давыдов о «Спартаке»: «Жду только чемпионства в следующем сезоне. Убрать ненужные поражения, сделать точечные усиления, и все будет хорошо»

Денис Давыдов надеется на чемпионство «Спартака» в следующем сезоне.

В завершившемся розыгрыше Мир РПЛ красно-белые заняли 4-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 турах.

– Какую оценку вы поставили бы команде?

– Четвертое место – наверное, четверку. Я думаю, что в следующем сезоне «Спартаку » будет попроще.

Жду только чемпионства. Убрать ненужные поражения, сделать точечные усиления – тогда все будет хорошо.

Игроки, которые были приобретены зимой, не сильно впечатлили. А так, очень понравился Маркиньос – наверное, только он, – сказал бывший нападающий «Спартака».