«Бавария» продала полузащитника Крэтцига «Зальцбургу» за 3,5 млн евро с опцией выкупа

«Бавария» продала Франса Крэтцига.

О подписании левого полузащитника, также играющего в обороне, объявил «Зальцбург ». Контракт рассчитан до 2028-го.

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает , что мюнхенцы получат 3,5 млн евро, также у них будет право обратного выкупа воспитанника.

В этом сезоне Крэтциг поиграл за «Штутгарт» и «Хайденхайм », на его счету 17 игр в Бундеслиге и один гол. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: redbullsalzburg.at