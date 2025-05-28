«Бавария» продала полузащитника Крэтцига «Зальцбургу» за 3,5 млн евро с опцией выкупа
«Бавария» продала Франса Крэтцига.
О подписании левого полузащитника, также играющего в обороне, объявил «Зальцбург». Контракт рассчитан до 2028-го.
Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцы получат 3,5 млн евро, также у них будет право обратного выкупа воспитанника.
В этом сезоне Крэтциг поиграл за «Штутгарт» и «Хайденхайм», на его счету 17 игр в Бундеслиге и один гол. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: redbullsalzburg.at
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зальцбурга»
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