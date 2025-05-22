Агент Миранчука об «Атланте»: «Алексей приходил в статусе лидера, и ему достается – фанаты всегда требуют максимум. Возвращения в Россию в планах нет»

Агент Алексея Миранчука рассказал, что игрок не собирается возвращаться в Россию.

– Как дела у Алексея Миранчука? Недавно во время интервью Аршавину и Филатову было заметно, как игрок тоскует по Москве. А болельщики «Атланты» атаковали парня за пенальти после игры рукой. Он не собирается назад в РПЛ?

– У Алексея все нормально. Болельщики всегда требуют максимум, а когда у команды не складывается, спрашивают с лидеров. Алексей приходил в статусе лидера, и ему достается.

А так все нормально – тренируется, играет. В планах возвращаться нет, – сказал агент Владимир Кузьмичев .

Нынешнее соглашение российского полузащитника с американской «Атлантой Юнайтед » рассчитано до декабря 2027 года.