Агент Миранчука об «Атланте»: «Алексей приходил в статусе лидера, и ему достается – фанаты всегда требуют максимум. Возвращения в Россию в планах нет»
Агент Алексея Миранчука рассказал, что игрок не собирается возвращаться в Россию.
– Как дела у Алексея Миранчука? Недавно во время интервью Аршавину и Филатову было заметно, как игрок тоскует по Москве. А болельщики «Атланты» атаковали парня за пенальти после игры рукой. Он не собирается назад в РПЛ?
– У Алексея все нормально. Болельщики всегда требуют максимум, а когда у команды не складывается, спрашивают с лидеров. Алексей приходил в статусе лидера, и ему достается.
А так все нормально – тренируется, играет. В планах возвращаться нет, – сказал агент Владимир Кузьмичев.
Нынешнее соглашение российского полузащитника с американской «Атлантой Юнайтед» рассчитано до декабря 2027 года.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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