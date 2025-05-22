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Агент Миранчука об «Атланте»: «Алексей приходил в статусе лидера, и ему достается – фанаты всегда требуют максимум. Возвращения в Россию в планах нет»

Агент Алексея Миранчука рассказал, что игрок не собирается возвращаться в Россию.

– Как дела у Алексея Миранчука? Недавно во время интервью Аршавину и Филатову было заметно, как игрок тоскует по Москве. А болельщики «Атланты» атаковали парня за пенальти после игры рукой. Он не собирается назад в РПЛ?

– У Алексея все нормально. Болельщики всегда требуют максимум, а когда у команды не складывается, спрашивают с лидеров. Алексей приходил в статусе лидера, и ему достается.

А так все нормально – тренируется, играет. В планах возвращаться нет, – сказал агент Владимир Кузьмичев.

Нынешнее соглашение российского полузащитника с американской «Атлантой Юнайтед» рассчитано до декабря 2027 года.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43156 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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logoМЛС
logoАтланта Юнайтед
Владимир Кузьмичев
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