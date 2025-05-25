У «Ливерпуля» ни одной победы после чемпионства – 2 ничьих, 2 поражения
«Ливерпуль» не выиграл ни одного матча после чемпионства.
Команда Арне Слота в последнем туре чемпионата сыграла вничью с «Кристал Пэлас» дома (1:1).
До этого мерсисайдцы проиграли «Челси» (1:3) и «Брайтону» (2:3) и сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).
После официального оформления титула, которое случилось в игре с «Тоттенхэмом» (5:1) 27 апреля, «Ливерпуль» не выиграл ни одной встречи.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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