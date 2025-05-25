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«Это убийство футбола. Спрашиваем у арбитра, какой пенальти, он отвечает: «Я не могу не поставить». Защитник «Волгаря» Зуев после 2:2 с «Волгой»

Илья Зуев остался недоволен судейством в матче «Волга» – «Волгарь» (2:2).

Команды встречались в 14-м туре «Золота» LEON Второй лиги Б. Хозяева сравняли счет на 5-й добавленной минуте благодаря голу Дмитрия Каменщикова с пенальти, назначенного главным судьей Павлом Лысенко за нарушение игрока «Волгаря» в своей штрафной.

Защитник астраханцев Илья Зуев раскритиковал решение Лысенко в матче.

«Посмотрели момент в раздевалке, пенальти нет никакого. Что можно сказать по судейству? Мы спрашиваем [у арбитра]: «Какой это пенальти?», товарищ судья отвечает: «Я не могу не поставить этот пенальти». Там уже сами думайте и разбирайтесь.

Если честно, это очень смешно, нам от этого очки не добавятся. Нам хочется побеждать, и то, что сейчас творилось, у меня нет слов других просто. Это убийство футбола, у меня не укладывается даже в голове.

Вот я сейчас даже говорю, у меня эмоции появляются, потому что это невозможно: вы представляете, мы приехали сюда играть 90 минут, судья добавляет четыре, сколько играем? Сколько добавленное время? Ну это надо боковому судье смотреть, как человек аут кидает. Он стоит за линией поля.

Почему мы вообще должны об этом говорить? Говоришь про судей – их штрафуют, а как не говорить? Что нам надо делать, скажите пожалуйста? И к нему не подойдешь, ничего не скажешь, он защищен. Удалил у нас вратаря, дал желтые вообще всем, у нас эмоции, мы же видим момент. Он стоит в такой же позиции, как и мы, и он просто ждет: добавленное время уже закончилось. Он должен был уже свистнуть, когда мяч в аут вылетел», – заявил защитник «Волгаря».

После 14 туров «Золота» Второй лиги А «Волгарь» идет 5-м в таблице, «Волга» занимает 2-ю строчку. В следующем матче астраханцы 28 мая примут костромской «Спартак», ульяновцы в тот же день сыграют в гостях с «Велесом».

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: телеграм-канал Второй лиги
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