Пимблетт об уходе Трента из «Ливерпуля»: «Он водил клуб за нос, забыл, откуда он. Даже в том жалком видео он говорил не от чистого сердца, не проявил эмоций. Я бы плакал навзрыд»

Пэдди Пимблетт высказался об уходе Трента Александер-Арнолда из «Ливерпуля».

Защитник «Ливерпуля» объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона. После этого болельщики освистали его при выходе на замену в матче с «Арсеналом» (2:2).

«Я никогда в жизни не видел, чтобы кого-то из наших игроков освистывали. Это показывает, что все серьезно. Таковы стандарты. Если ты водишь свой клуб за нос... Ты же должен был быть скаузерским парнем.

Ван Дейк и Салах сейчас в большей мере скаузеры, чем он, вот и все. Они весь год говорили о том, что хотят остаться, хотят подписать новый контракт. А он просто не давал интервью по этому поводу, потому что знал, что уходит.

Даже то жалкое видео, которое он опубликовал... Он читал с телесуфлера. Все, что он сказал, не было от чистого сердца. Он даже не проявил эмоций. Если бы я «Ливерпуль», я бы плакал навзрыд. Он забыл, откуда он.

Он водил нас за нос. Никто не должен иметь права указывать нам, что нам чувствовать. Эксперты, не пытайтесь указывать мне. Если мне захочется освистать его, я освистаю его. Все очень просто. Его не должно быть на чемпионском параде, потому что это только испортит настроение», – сказал боец UFC и болельщик «Ливерпуля ».