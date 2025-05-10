Ферран считает, что Педри должен получить «Золотой мяч»: «Уровень, который он демонстрирует, – что-то из ряда вон выходящее. Мы еще не видели его лучшую версию»

Ферран Торрес считает, что Педри заслуживает «Золотой мяч».

– Педри теперь выступает метрономом команды, задавая ритм игры.

– Что ж, я не удивлен, потому что никогда не сомневался в нем. Я думаю, что он необыкновенный игрок. Он доказывает это в этом сезоне, но мы видели это и в предыдущие годы. Я думаю, мы еще не видели лучшую версию Педри, он все еще может делать гораздо больше.

– Я имел в виду, что он сейчас принимает участие в каждом матче, и в каждом матче играет на потрясающем уровне.

– Это и характеризует Педри: он никогда не подводит. Он всегда рядом, когда ты в нем нуждаешься, и он всегда рядом, когда ты в нем не нуждаешься.

– Он может быть одним из претендентов на «Золотой мяч».

– Да, я думаю, они должны отдать его ему, потому что уровень, который он демонстрирует, является чем-то из ряда вон выходящим, – сказал нападающий «Барселоны».