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«Интересно, а судьи все клоуны?» Жена Селихова после 2:3 «Урала» с «Родиной»

Жена вратаря «Урала» Александра Селихова недовольна судьями матча с «Родиной».

На 90-й минуте игры 31-го тура Мелбет Первой лиги форвард «Урала» Евгений Марков забил гол, который был отменен из-за вмешательства ВАР (работал Анатолий Жабченко – Спортс’‘). 

Перед голом нападающий екатеринбуржцев Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной, поэтому после отмены мяча Маркова главный судья встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Урала».

Полузащитник «Родины» Пап Гуйе не реализовал 11-метровый, но добил мяч в сетку после сэйва Александра Селихова и принес победу своей команде – 3:2.

«Счет не по игре… Интересно, а судьи все клоуны?» – написала Екатерина Гребешкова.

«В УЕФА, в ФИФА напишем». ВАР-драма «Урала»: пенальти в свои вместо победного гола на 90-й – все ли честно?

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм жены Александра Селихова
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