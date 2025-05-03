Агент Хайкина: «Никита получает норвежский паспорт. Если пригласят в сборную России, он примет решение»

Российский вратарь Никита Хайкин получает норвежский паспорт.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов допустил , что голкипера «Буде-Глимта » вызовут на матчи команды в июне: «Он будет рассматриваться».

«Есть ли у Никиты желание сыграть за сборную России? Мы пока не обсуждали этот вопрос, потому что из России к нам никто не обращался.

Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже.

Если его пригласят в сборную России, то он примет решение. На данный момент я не знаю, что он думает по этому поводу», – сказал агент Хайкина Эмефи Атта.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года с перерывом на трансфер в «Бристоль» в 2023 году. Он ни разу не играл за взрослую сборную России.