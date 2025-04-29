38-летний Варди не хочет играть в Чемпионшипе и надеется продолжить карьеру в АПЛ (Sky)

38-летний Джейми Варди надеется продолжить карьеру в АПЛ.

Форвард не хочет играть в Чемпионшипе – втором по рангу английском дивизионе.

Ранее Варди объявил об уходе из «Лестера » после завершения текущего сезона.

Нападающий выступал за клуб с 2012 года и стал с ним чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

C его статистикой можно ознакомиться здесь .