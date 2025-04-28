Из-за отключений электричества в Испании Лапорта не смог вылететь на финал Юношеской лиги УЕФА с участием «Барсы» U19
Жоан Лапорта не смог вылететь на матч из-за отключений электричества.
Сегодня Испания, Португалия, Андорра и некоторые районы Франции остались без электричества. Это нарушило работу транспортной инфраструктуры в этих странах, многие учреждения закрылись раньше положенного времени.
Как сообщает Mundo Deportivo, Лапорта планировал поездку в Ньон на понедельник, чтобы посмотреть финал Юношеской лиги УЕФА между «Барселоной» и «Трабзонспором» U19. Однако он не смог вылететь в Женеву.
Президенту каталонского клуба придется смотреть трансляцию этого матча. Он начнется в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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