Из-за отключений электричества в Испании Лапорта не смог вылететь на финал Юношеской лиги УЕФА с участием «Барсы» U19

Жоан Лапорта не смог вылететь на матч из-за отключений электричества.

Сегодня Испания, Португалия, Андорра и некоторые районы Франции остались без электричества. Это нарушило работу транспортной инфраструктуры в этих странах, многие учреждения закрылись раньше положенного времени.

Как сообщает Mundo Deportivo, Лапорта планировал поездку в Ньон на понедельник, чтобы посмотреть финал Юношеской лиги УЕФА между «Барселоной» и «Трабзонспором» U19. Однако он не смог вылететь в Женеву.

Президенту каталонского клуба придется смотреть трансляцию этого матча. Он начнется в 19:00 по московскому времени.