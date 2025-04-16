Фанаты «Боруссии» освистывали Левандовского при каждом касании. Форвард «Барсы» отреагировал: «Я их понимаю, но и они должны понять меня. У меня остались только положительные воспоминания»
Роберт Левандовски высказался о свисте от болельщиков «Боруссии».
«Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, одержав победу над дортмундским клубом по сумме двух матчей (4:0, 1:3). Во время ответной игры, в Германии, фанаты «Боруссии» освистывали польского футболиста при каждом касании мяча.
«Я понимаю болельщиков, но и болельщики тоже должны понять меня.
Я много раз показывал, как сильно уважаю «Боруссию». У меня остались только положительные воспоминания о «Боруссии», и они останутся со мной навсегда.
Это прекрасное чувство – вернуться на этот стадион», – сказал нападающий «Барселоны».
Левандовски выступал за «Боруссию» с 2010 по 2014 год, после чего перешел в «Баварию». За «Барсу» он играет с 2022 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
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