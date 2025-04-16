Фанаты «Боруссии» освистывали Левандовского при каждом касании. Форвард «Барсы» отреагировал: «Я их понимаю, но и они должны понять меня. У меня остались только положительные воспоминания»

Роберт Левандовски высказался о свисте от болельщиков «Боруссии».

«Барселона » вышла в полуфинал Лиги чемпионов , одержав победу над дортмундским клубом по сумме двух матчей (4:0, 1:3). Во время ответной игры, в Германии, фанаты «Боруссии » освистывали польского футболиста при каждом касании мяча.

«Я понимаю болельщиков, но и болельщики тоже должны понять меня.

Я много раз показывал, как сильно уважаю «Боруссию». У меня остались только положительные воспоминания о «Боруссии», и они останутся со мной навсегда.

Это прекрасное чувство – вернуться на этот стадион», – сказал нападающий «Барселоны».

Левандовски выступал за «Боруссию» с 2010 по 2014 год, после чего перешел в «Баварию». За «Барсу» он играет с 2022 года.