Вице-президент «Барсы» Юсте о дисквалификации Мбаппе на 1 матч: «Позор. Абсурдное наказание, он мог травмировать соперника»

В «Барселоне» назвали наказание Килиана Мбаппе позорным.

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом » (1:0) нападающий «Реала» в центре поля ударил шипами в голень Антонио Бланко в борьбе за мяч. Главный судья Сесар Сото Градо показал ему красную карточку после просмотра повтора.

Француза дисквалифицировали на один матч .

«Этот подкат и наказание абсолютно абсурдны. Это было шокирующее нарушение, он мог травмировать соперника. Это позор», – сказал вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте в интервью RAC1.

Мбаппе дисквалифицировали на один матч из-за отчета Сото Градо. Арбитр указал, что форвард «Реала» пытался сыграть в мяч, ударив Бланко шипами в голень (As)