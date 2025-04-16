Вице-президент «Барсы» Юсте о дисквалификации Мбаппе на 1 матч: «Позор. Абсурдное наказание, он мог травмировать соперника»
В «Барселоне» назвали наказание Килиана Мбаппе позорным.
На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0) нападающий «Реала» в центре поля ударил шипами в голень Антонио Бланко в борьбе за мяч. Главный судья Сесар Сото Градо показал ему красную карточку после просмотра повтора.
Француза дисквалифицировали на один матч.
«Этот подкат и наказание абсолютно абсурдны. Это было шокирующее нарушение, он мог травмировать соперника. Это позор», – сказал вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте в интервью RAC1.
Мбаппе дисквалифицировали на один матч из-за отчета Сото Градо. Арбитр указал, что форвард «Реала» пытался сыграть в мяч, ударив Бланко шипами в голень (As)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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