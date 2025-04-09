Салах и ван Дейк останутся в «Ливерпуле», Трент близок к переходу в «Реал»

Фабрицио Романо сообщил, что Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк остаются.

«Не только новый контракт Мо Салаха не за горами. Как и ожидалось, «Ливерпуль » также уверен в скором продлении контракта с Вирджилом ван Дейком.

Ожидается, что Салах и ван Дейк останутся в клубе. Трент Александер-Арнолд близок к переходу в «Реал », – написал инсайдер.