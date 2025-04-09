У «Боруссии» нет шансов на выезде с «Барсой»? Бесплатная ставка 1000 рублей новым клиентам от BetBoom ждет
«Барселона» принимает «Боруссию» Дортмунд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Каталонцы в предыдущем раунде без особых хлопот прошли «Бенфику», а немецкая команда справилась с «Лиллем».
Кажется, что на выезде у «Дортмунда» шансов почти нет: коэффициент на успех «Барсы» равен 1,38 против 7,2 при 5,6 на ничью. За 2,85 можно взять победу команды Ханси Флика в обоих таймах, а выигрыш хозяев с преимуществом в два мяча оценен кэфом 4,3. Хорошо смотрится линия «обе забьют» за 1,64, а за 2,07 можно взять гол Феррана Торреса, у которого 5 голов в 5 последних матчах за «блауграну».
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