У «Боруссии» нет шансов на выезде с «Барсой»? Бесплатная ставка 1000 рублей новым клиентам от BetBoom ждет

«Барселона» принимает «Боруссию» Дортмунд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы в предыдущем раунде без особых хлопот прошли «Бенфику», а немецкая команда справилась с «Лиллем».

Кажется, что на выезде у «Дортмунда» шансов почти нет: коэффициент на успех «Барсы» равен 1,38 против 7,2 при 5,6 на ничью. За 2,85 можно взять победу команды Ханси Флика в обоих таймах, а выигрыш хозяев с преимуществом в два мяча оценен кэфом 4,3 . Хорошо смотрится линия «обе забьют» за 1,64 , а за 2,07 можно взять гол Феррана Торреса, у которого 5 голов в 5 последних матчах за «блауграну».

Кстати, BetBoom приготовил к матчу приятный подарок: бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам!