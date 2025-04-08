Лучшему бомбардиру «Вулвс» Кунье интересен переход в «МЮ», несмотря на возможное неучастие в ЛЧ

Матеус Кунья по окончании сезона может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Лучшего бомбардира «Вулверхэмптона » в сезоне АПЛ (13 голов) привлекает вариант с манкунианцами, несмотря на возможное неучастие клуба в Лиге чемпионов, сообщает GiveMeSport.

«МЮ » может сыграть в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне в случае победы в Лиге Европы, где в 1/4 финала «красные дьяволы» встретятся с «Лионом».

Ранее стало известно, что летом отступные за 25-летнего бразильца составят 62,5 млн фунтов.