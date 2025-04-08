Лучшему бомбардиру «Вулвс» Кунье интересен переход в «МЮ», несмотря на возможное неучастие в ЛЧ
Матеус Кунья по окончании сезона может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Лучшего бомбардира «Вулверхэмптона» в сезоне АПЛ (13 голов) привлекает вариант с манкунианцами, несмотря на возможное неучастие клуба в Лиге чемпионов, сообщает GiveMeSport.
«МЮ» может сыграть в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне в случае победы в Лиге Европы, где в 1/4 финала «красные дьяволы» встретятся с «Лионом».
Ранее стало известно, что летом отступные за 25-летнего бразильца составят 62,5 млн фунтов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GiveMeSport
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