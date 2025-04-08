  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лучшему бомбардиру «Вулвс» Кунье интересен переход в «МЮ», несмотря на возможное неучастие в ЛЧ
53

Лучшему бомбардиру «Вулвс» Кунье интересен переход в «МЮ», несмотря на возможное неучастие в ЛЧ

Матеус Кунья по окончании сезона может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Лучшего бомбардира «Вулверхэмптона» в сезоне АПЛ (13 голов) привлекает вариант с манкунианцами, несмотря на возможное неучастие клуба в Лиге чемпионов, сообщает GiveMeSport.

«МЮ» может сыграть в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне в случае победы в Лиге Европы, где в 1/4 финала «красные дьяволы» встретятся с «Лионом».

Ранее стало известно, что летом отступные за 25-летнего бразильца составят 62,5 млн фунтов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GiveMeSport
logoМатеус Кунья
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoВулверхэмптон
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсеналу» интересен Дьокереш. Форварда «Спортинга» рассматривают наряду с Исаком, Шешко и Куньей
284 апреля, 08:38
Аргентина разгромила Бразилию – 4:1. У Энцо 1+1, Альварес, Мак Аллистер, Симеоне, Кунья тоже забили
24326 марта, 02:00
«Ноттингем» готов купить Кунью за рекордную сумму в случае выхода в ЛЧ. Отступные форварда «Вулвс» – 62 млн фунтов
723 марта, 14:58
Главные новости
Семшов о судьях в РПЛ: «Трактовки влияют на результаты матчей. Объяснение истории с рукой Майга – в Европе это не пенальти, а в России – пенальти. Это как, у нас свои правила?»
4 минуты назад
Бурук о схватившем его за нос Моуринью: «Он расцарапал мне лицо ногтями, мне было больно! Если бы я остался на ногах, то меня, возможно, дисквалифицировали бы на 10 игр»
1214 минут назад
Дарим до 500 баллов в программе лояльности «Состав» в новой игре от Спортса’’ и «Локо». Забивайте голы и получайте призы!
25 минут назадСпецпроект
«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча с «Локо». Клуб просит разобрать эпизод с голом Батракова
3533 минуты назад
Роналдиньо о шансах Мбаппе на «Золотой мяч»: «После Парижа мы идем почти по одному пути, за исключением клуба. Рад, что он приехал в Ла Лигу»
941 минуту назад
Радимов о матче «Краснодара» с «Зенитом»: «Надо в Кащенко ложиться, если скажешь, что любая команда из РПЛ – фаворит на «Газпром Арене». Это утопия»
3557 минут назад
Дини об оскорблениях фанов «МЮ» в адрес матери Фодена: «Сделали из мухи слона, это часть игры. Дзола говорил: «Нам платят за то, чтобы мы не испытывали чувств»
9сегодня, 09:13
Журналист Цыганык о допинге Мудрика: «Проба Б подтверждает пробу А, я так понимаю. Об этом не будут говорить, пока не пройдут все инстанции обжалования»
50сегодня, 08:55
Мотоциклист бросил гранату в дом Бенаюна в Израиле, она взорвалась снаружи. Никто не пострадал, полиция не считает нападение терактом
64сегодня, 08:40
ЦСКА опроверг слухи о новом контракте с Пьяничем: «В конце сезона руководители и игрок обсудят, что делать дальше. Условия на случай продления уже прописаны»
15сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Овечкин попал в историю, и «Краснодар», если выиграет РПЛ, тоже это сделает. Шайба сейчас на его стороне». Губерниев о борьбе за чемпионство
55 секунд назад
Франческо Тотти: «Проблема многих юных футболистов – их родители. Они отдают ребенка в футбол, не спрашивая его мнения, он играет через силу – это неправильно»
123 минуты назад
ЦСКА и «Эдмонтон» проведут открытую лекцию о маркетинге в спорте. Она пройдет 8 апреля в 19:00
43 минуты назад
«Императорами Москвы были Стрельцов и Яшин. Дзюба? Прекращайте. Ему далеко до этого звания». Канчельскис о футболистах
544 минуты назад
Экс-игрок «Севастополя» Яблонский погиб на СВО
1057 минут назад
Артета о календаре и травмах: «Предпосылки к этой ситуации были видны уже некоторое время. Единственное решение – это большее количество игроков в составах»
2сегодня, 09:17
Блогер Куплинов: «Футбол уже смотреть невозможно. Тянут друг друга за футболки, специально нарушают правила. Че это за херня?»
6сегодня, 08:55
Шарль Каборе: «Краснодар» по сравнению с «Динамо» – хороший стабильный клуб, растущий из года в год. В этот раз они выиграют чемпионат, надеюсь»
3сегодня, 08:10
«Бавария» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 07:45
«Сампдорию» до конца сезона возглавил Эвани. Манчини готов консультировать команду
3сегодня, 07:35