Слот о вылете из ЛЧ и поражении в финале Кубка лиги: «Все было не так плохо – против «ПСЖ» «Ливерпуль» провел лучший матч, но проиграл по пенальти. Впереди 9 финалов в АПЛ»

Арне Слот оценил настрой «Ливерпуля» перед заключительным отрезком сезона.

Завтра «Ливерпуль » сыграет с «Эвертоном» в 30-м туре АПЛ. Ранее мерсисайдцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» по пенальти, и уступили «Ньюкаслу » в финале Кубка английской лиги.

«Мы все с нетерпением ждем предстоящих девяти матчей [в Премьер-лиге]. На мой взгляд, игроки выглядят отдохнувшими.

Но не все было так плохо. Мы играли в финале против «Ньюкасла», очень хорошей команды, и отлично сыграли против «ПСЖ » [в Лиге чемпионов]. Я считаю, что мы провели лучший матч, но, к сожалению, проиграли по пенальти.

Теперь нас ждет девять финалов. Эти матчи очень важны для нас, начиная с игры с «Эвертоном». Не только из-за того, что это мерсисайдское дерби, но и потому что у нас очень хорошее положение в АПЛ », – сказал главный тренер «Ливерпуля».