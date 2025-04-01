Слот о вылете из ЛЧ и поражении в финале Кубка лиги: «Все было не так плохо – против «ПСЖ» «Ливерпуль» провел лучший матч, но проиграл по пенальти. Впереди 9 финалов в АПЛ»
Арне Слот оценил настрой «Ливерпуля» перед заключительным отрезком сезона.
Завтра «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в 30-м туре АПЛ. Ранее мерсисайдцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» по пенальти, и уступили «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги.
«Мы все с нетерпением ждем предстоящих девяти матчей [в Премьер-лиге]. На мой взгляд, игроки выглядят отдохнувшими.
Но не все было так плохо. Мы играли в финале против «Ньюкасла», очень хорошей команды, и отлично сыграли против «ПСЖ» [в Лиге чемпионов]. Я считаю, что мы провели лучший матч, но, к сожалению, проиграли по пенальти.
Теперь нас ждет девять финалов. Эти матчи очень важны для нас, начиная с игры с «Эвертоном». Не только из-за того, что это мерсисайдское дерби, но и потому что у нас очень хорошее положение в АПЛ», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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