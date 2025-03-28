113

Убыток «Спартака» составил 1,47 млрд рублей в 2024 году

Чистый убыток «Спартака» составил 1,47 млрд рублей по итогам 2024 года.

Это следует из финансовой отчетности клуба.

Выручка и прочие доходы составили 12,23 млрд рублей (+808,4 млн по сравнению с прошлым годом). Расходы (себестоимость продаж и прочие траты) составили 14,83 млрд (рост на 2,18 млрд). Коммерческие расходы увеличились на 23,7 млн – до 122,8 млн.

Расходы на зарплату за отчетный период возросли с 6 млрд рублей до 7,92 млрд. Дебиторская задолженность – 1,98 млрд (+1,12 млрд), кредиторская – 1,42 млрд (-176 млн).

После 21 тура Мир РПЛ «Спартак» занимает 2-е место, набрав 43 очка. У лидирующего «Краснодара» 46 баллов. В прошлом сезоне красно-белые заняли 5-е место, набрав 50 очков в 30 матчах.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Игоря Сергеева
logoСпартак
деньги
logoпремьер-лига Россия
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мелкадзе перед «Спартаком»: «Я не жалею никого, ко всем равно отношусь. Для меня нет принципиальных игр в России. «Ахмат» отберет очки, если забьет больше, чем пропустит»
10вчера, 19:28
Каманцев о решении ЭСК по голу Мартинса: «Мы слышим, что линии китайские, но они сертифицированы ФИФА. Кадры «Зенита» можно оценивать как угодно, но только не юридически»
16вчера, 18:32
Галактионов про 1:5 с «Крыльями»: «Все у них залетало. Болезненное поражение, счет обескураживает. Это как со «Спартаком»: 10 минут – 0:3»
69вчера, 18:20
Чемпионат России. «Локомотив» разгромлен «Крыльями», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи в воскресенье
313вчера, 17:28
Главные новости
Анчелотти о Ла Лиге: «У «Барсы» преимущество, но есть класико и еще много матчей. «Реал» будет бороться во всех турнирах до самого конца»
27вчера, 21:34
Пиоли может покинуть «Аль-Наср» из-за разногласий с Роналду и неудач в саудовской лиге. Экс-тренер «Милана» привлекает «Рому» (Sportitalia)
52вчера, 21:16
Бразилия уволила Доривала с поста тренера после 1:4 от Аргентины
81вчера, 20:58
Пеп о сезоне «Сити»: «Я многому научусь – и клуб тоже, надеюсь. Раньше они не верили мне, что квалификация в ЛЧ – огромный успех, но теперь верят»
10вчера, 20:36
«Бавария» хочет купить Вербрюггена летом. Вратарь «Брайтона» оценивается в 60 млн фунтов
17вчера, 20:24
Гильерме: «У сборной России были бы шансы обыграть Бразилию. Посмотрите, как бразильцы последние матчи играют»
14вчера, 19:38
«Бавария» не продлит контракт с Мюллером. Договор 35-летнего игрока истекает летом (Кристиан Фальк)
79вчера, 19:28
«Ливерпуль» сделал Тренту щедрое предложение, но понимает желание нового вызова и соблазн поиграть за «Реал»
35вчера, 19:18
«Локо» про 1:5 с «Крыльями»: «Трудно подобрать слова после такой игры, совсем не наш матч. Болельщики не заслужили такого результата – спасибо, что остаетесь вместе с командой»
8вчера, 19:16
Головоломка про футболистов: выигрывайте колонку Алису или AirPods 🎁
вчера, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Григорян о «Локо» после 1:5 от «Крыльев»: «На поле не было лидера, команда развалилась. Лидер – Баринов, Баринов и еще раз Баринов. Матч показал, что равного ему нет»
317 минут назад
Гендиректор «Крыльев» про 5:1 с «Локомотивом»: «Мы переживаем невероятные эмоции. Эта победа была первым шагом к цели»
132 минуты назад
Сергеев набрал 14 очков за 2+1 с «Локомотивом». Нападающий забил впервые за 5 туров
4вчера, 22:12Фэнтези
Мостовой о «Рубине»: «Легко «Зениту» не будет, это не Бруней или Гренада. Видел заголовки: «Безумный Макс вернулся!» Ну что вы несете, ребята? До смешного уже доходит!»
10вчера, 22:01
Пеп о будущем де Брюйне: «Это вопрос клуба, Кевина и его агента. Я должен думать, что лучше для «Сити» в Кубке, АПЛ и на КЧМ»
5вчера, 21:48
Денис Казанский: «Пока не научился филигранной финальной фразе в репортаже, как умел Никитич: «Чао, Скуадра Адзурра. Владимир Маслаченко, Советский Союз»
7вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Лион» проиграл «Страсбуру», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу, «Гавр» Кузяева – в воскресенье
10вчера, 21:39
Лунин сыграет против «Леганеса». Куртуа не участвовал в тренировке «Реала»
1вчера, 21:38
«Байер» обыграл «Бохум» – 3:1. Леверкузенцы идут в трех очках от «Баварии», проведя на игру больше
4вчера, 21:30
Чемпионат Германии. «Байер» победил «Бохум», «Бавария» сыграет с «Санкт-Паули» в субботу
4вчера, 21:30