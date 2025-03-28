Убыток «Спартака» составил 1,47 млрд рублей в 2024 году

Чистый убыток «Спартака» составил 1,47 млрд рублей по итогам 2024 года.

Это следует из финансовой отчетности клуба.

Выручка и прочие доходы составили 12,23 млрд рублей (+808,4 млн по сравнению с прошлым годом). Расходы (себестоимость продаж и прочие траты) составили 14,83 млрд (рост на 2,18 млрд). Коммерческие расходы увеличились на 23,7 млн – до 122,8 млн.

Расходы на зарплату за отчетный период возросли с 6 млрд рублей до 7,92 млрд. Дебиторская задолженность – 1,98 млрд (+1,12 млрд), кредиторская – 1,42 млрд (-176 млн).

После 21 тура Мир РПЛ «Спартак » занимает 2-е место, набрав 43 очка. У лидирующего «Краснодара» 46 баллов. В прошлом сезоне красно-белые заняли 5-е место, набрав 50 очков в 30 матчах.