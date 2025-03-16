При пожаре в македонском ночном клубе погиб хавбек «Шкупи» Лазаров, всего жертв 59. В заведении загорелась крыша во время концерта, игрок помогал посетителям выбраться

25-летний футболист погиб при пожаре в северомакедонском ночном клубе.

Трагедия произошла в городе Кочани в заведении под названием Pulse, где выступала местная группа DNK. На концерт пришли около 1500 человек.

Пожар начался около 04:30 по московскому времени из-за использования пиротехники. Потолок, сделанный из легковоспламеняющегося материала, загорелся после попадания искр.

Число жертв на данный момент составляет 59 человек, еще свыше 155 человек получили различные повреждения.

Одним из погибших оказался Андрей Лазаров из «Шкупи» – клуба, выступающего в высшей лиге Северной Македонии.

Команда сообщила, что футболист потерял жизнь, пытаясь помочь другим посетителям Pulse выбраться наружу. Он отравился угарным газом.

«Его героический поступок навсегда останется в нашей памяти свидетельством его благородного характера и большого сердца», – говорится в сообщении «Шкупи ».