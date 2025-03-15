У Эланги 13 очков за дубль «Ипсвичу». Полузащитник «Ноттингема» забил в АПЛ впервые с декабря

«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Ипсвич» в 29-м туре АПЛ (4:2).

В 1-м тайме Энтони Эланга забил дважды за 4 минуты. За матч у полузащитника «Ноттингема» 13 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч). Его выбрали 1,10% игроков.

Эланга отличился в чемпионате впервые с 26 декабря прошлого года, тогда он забил единственный гол в победном матче с «Тоттенхэмом ». Серия без голов составила 10 игр. Всего у Эланга 5+8 в 29 матчах АПЛ.

10 очков набрал защитник «Ноттингема » Никола Миленкович (+2 за игру, +6 за гол, +3 за ассист, -1 за пропущенные голы). Его выбрали 18,01% игроков.

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