У Агаларова 10 очков за дубль «Крыльям». Нападающий «Динамо» Мх забил впервые за 6 туров

«Динамо» Махачкала разгромило «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ (4:0).

В 1-м тайме Гамид Агаларов забил после передачи Эгаша Касинтуры , а во 2-м реализовал пенальти. За игру у нападающего «Динамо» Махачкала 10 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+2 за игру, +8 за голы), его выбрали 1,96% игроков. Агаларов забил впервые за 6 туров, всего у него 5+2 в 16 матчах чемпионата.

Гол также у Мохамеда Аззи , за матч с «Крыльями» он набрал 12 очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). Защитника «Динамо » Махачкала выбрали всего 8 игроков (0,03%).

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