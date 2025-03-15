  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Агаларова 10 очков за дубль «Крыльям». Нападающий «Динамо» Мх забил впервые за 6 туров
Фэнтези
0

У Агаларова 10 очков за дубль «Крыльям». Нападающий «Динамо» Мх забил впервые за 6 туров

«Динамо» Махачкала разгромило «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ (4:0).

В 1-м тайме Гамид Агаларов забил после передачи Эгаша Касинтуры, а во 2-м реализовал пенальти. За игру у нападающего «Динамо» Махачкала 10 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+2 за игру, +8 за голы), его выбрали 1,96% игроков. Агаларов забил впервые за 6 туров, всего у него 5+2 в 16 матчах чемпионата.

Гол также у Мохамеда Аззи, за матч с «Крыльями» он набрал 12 очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). Защитника «Динамо» Махачкала выбрали всего 8 игроков (0,03%).

👉 Моя команда в РПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoГамид Агаларов
logoЭгаш Касинтура
logoМохамед Аззи
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoФэнтези
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе сделал дубль за 6 минут в игре с «Вильярреалом». Килиан забил 31 гол за «Реал» в 44 матчах, в Ла Лиге он на 1 мяч отстает от Левандовского
914 минут назад
Мбаппе забил 20+ голов в чемпионате в пяти сезонах подряд
1117 минут назад
«Вильярреал» – «Реал» – 1:2, Мбаппе сделал дубль. Онлайн-трансляция
2519 минут назадLive
«Арсенал» общается с Нико Уильямсом. «Баварии» вингер «Атлетика» тоже интересен
1032 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла вничью с «Унионом», «Боруссия» против «Лейпцига», «Байер» сыграет с «Штутгартом» в воскресенье
1143 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вильярреала», «Мальорка» победила «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
7558 минут назад
Ханс-Дитер Флик: «Атлетико» в отличной форме, игра с «Реалом» не повлияет на него. «Барселоне» нужно сосредоточиться, мадридцы наказывают за ошибки»
443 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» поделил очки с «Брайтоном», «Брентфорд» против «Борнмута», «Арсенал» сыграет с «Челси» в воскресенье
14743 минуты назадLive
Гвардиола про 2:2 с «Брайтоном»: «Ман Сити» был близок к победе. Игроки отдали все силы – мы набрали очко и идем дальше»
947 минут назад
«Локомотив» – «Динамо» – 1:1. Артур ответил на гол Воробьева. Онлайн-трансляция
9054 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков набрал 19 очков в первых 25 матчах РПЛ и превзошел Халка и Это′О. Только у Алиева (20) и Думбия (23) – больше
31 секунду назад
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина в гостях у «Анжера», «Нант» победил «Лилль», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
313 минут назадLive
Компани про 1:1 с «Унионом»: «Бавария» могла выиграть, была опаснее. Соперник боролся, создал один момент и использовал его»
21 минуту назад
Пиняев из-за травмы заменен во 2-м тайме игры «Локомотива» с «Динамо»
523 минуты назад
Батраков набрал 18-е очко в 20 матчах РПЛ – ассист в игре с «Динамо». По «гол+пас» хавбек «Локо» делит 1-е место с Угальде, по голам он 2-й в лиге, по ассистам – 3-й
234 минуты назад
«Милан» – «Комо» – 0:1, Да Кунья открыл счет. Онлайн-трансляция
442 минуты назадLive
«Матчи против Месси – это всегда учеба. Игра Миранчука на одних полях с Лео играет важную роль в развитии Алексея». Семин об МЛС
459 минут назад
Первая лига. «Торпедо» одолело «Нефтехимик», «Уфа» проиграла «Енисею», «Шинник» победил «КАМАЗ»
10сегодня, 17:02
Бернарду Силва получил травму после выхода на замену в игре с «Брайтоном»
сегодня, 16:52
Осинькин после 0:4: «Очень много ошибок. Вопросы по пенальти – куда Ороз мог руку убрать? Я не понимаю»
10сегодня, 16:49