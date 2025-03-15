У Агаларова 10 очков за дубль «Крыльям». Нападающий «Динамо» Мх забил впервые за 6 туров
«Динамо» Махачкала разгромило «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ (4:0).
В 1-м тайме Гамид Агаларов забил после передачи Эгаша Касинтуры, а во 2-м реализовал пенальти. За игру у нападающего «Динамо» Махачкала 10 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+2 за игру, +8 за голы), его выбрали 1,96% игроков. Агаларов забил впервые за 6 туров, всего у него 5+2 в 16 матчах чемпионата.
Гол также у Мохамеда Аззи, за матч с «Крыльями» он набрал 12 очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). Защитника «Динамо» Махачкала выбрали всего 8 игроков (0,03%).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости