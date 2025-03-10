Тер Стеген отрицает, что разводится с женой из-за ее измены: «Неверности со стороны Даниэлы не было. Неприемлемо, что ведущие государственные СМИ распространяют ложь»

Марк-Андре тер Стеген опроверг информацию об измене жены.

Ранее вратарь «Барселоны» объявил о расставании с супругой Даниэлой Йеле, с которой состоял в браке с 2017 года. В СМИ появлялась информация, что причиной развода пары стала измена со стороны жены.

«Я шокирован и разочарован плохим управлением и недостаточным контролем в медиакомпании Catalunya Radio&3Cat Group. Они распространяют ложную информацию и нарушают личные права. Журналисты этого радио – лжецы, которые распространяют фэйки, публично оскорбляя мою жену Даниэлу и ее репутацию.

Никакой неверности со стороны Даниэлы не было. Никакой связи с посторонними людьми. Это факт. Мы с Дани решили пойти разными путями по совместному решению, при этом мы поддерживаем дружескую связь.

Совершенно неприемлемо со стороны ведущих государственных СМИ распространять материалы, в которых Даниэлу ложно обвиняют и подвергают нападкам. Ущерб непоправим», – написал тер Стеген в сторис инстаграма.