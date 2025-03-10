Кин не верит в титул «Арсенала» в новом сезоне: «Нет. С чего вы взяли, что Артета может сделать следующий шаг? «Сити» будет силен, «Ливерпуль» тоже»

Рой Кин высказался о шансах «Арсенала» выиграть АПЛ в следующем сезоне.

Лондонский клуб дважды подряд занимал второе место в Премьер-лиге. Сейчас команда также идет на второй позиции, отставая на 15 очков от «Ливерпуля ».

Экс-полузащитник «Юнайтед» Рой Кин ответил на вопрос, сможет ли «Арсенал» выиграл лигу в следующем году.

«Нет. С чего бы это? С чего вы взяли, что Артета может это сделать?

В последние несколько лет они были близки, но «Манчестер Сити » будет силен в следующем году, и я уверен, что «Ливерпуль» тоже.

Приобретение нападающего помогло бы, но есть ли у игроков правильный менталитет? А у тренера?

Когда они не могут победить, то начинают волноваться. С одной стороны, нужно отдать им должное за последние несколько лет, но следующий шаг – самый сложный», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин .

«МЮ» был бодр, но с «Арсеналом» – 1:1. Как же много спасал Райя!