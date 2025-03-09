Чалов попал в заявку ПАОК на матч с «Каллитеей». Форвард пропустил прошлую игру из-за повреждения
Федор Чалов сможет сыграть с «Каллитеей» в 26-м туре Суперлиги Греции.
Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало в 20:00 по московскому времени. Прокомментирует Эльвин Керимов.
Чалов попал в заявку греческого клуба на игру. Нападающий пропустил прошлый матч ПАОК против «Астераса» в 25-м туре чемпионата (2:0), последний гол он забил 16 февраля в ворота «Ламии» (7:0) – пяткой через две минуты после выхода на замену.
Магомед Оздоев не сможет сыграть из-за перебора желтых карточек.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Nova Sports
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