Чалов попал в заявку ПАОК на матч с «Каллитеей». Форвард пропустил прошлую игру из-за повреждения

Федор Чалов сможет сыграть с «Каллитеей» в 26-м туре Суперлиги Греции.

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало в 20:00 по московскому времени . Прокомментирует Эльвин Керимов.

Чалов попал в заявку греческого клуба на игру. Нападающий пропустил прошлый матч ПАОК против «Астераса» в 25-м туре чемпионата (2:0), последний гол он забил 16 февраля в ворота «Ламии» (7:0) – пяткой через две минуты после выхода на замену.

Магомед Оздоев не сможет сыграть из-за перебора желтых карточек.