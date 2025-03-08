Экстренную посадку совершил самолет со Стюартом Пирсом. Экс-защитнику сборной Англии стало плохо по пути из Лас-Вегаса в Лондон
The Sun передает, что самолету с экс-защитником сборной Англии на борту пришлось совершить экстренную посадку в Канаде в воскресенье. 62-летний мужчина был доставлен в больницу в Сент-Джонсе.
Пирс вместе с партнером летел эконом-классом из Лас-Вегаса в Лондон.
«Было ясно, что ему больно. Он постоянно ерзал в кресле, пытаясь найти удобное положение. Было очевидно, что ситуация серьезная. Экипаж и пассажиры, обученные оказанию первой помощи, великолепно сработали.
Он получил наилучшую помощь в сложившихся обстоятельствах и был очень благодарен всем, кто принимал в этом участие, а также был признателен за то, что самолет изменил курс в сторону Канады», – сообщил источник.
Остальные 225 пассажиров прибыли в Хитроу на шесть часов позже запланированного времени.
Отмечается, что Пирс летал в Лас-Вегас на матч своей регбилиг-команды «Уоррингтон Вулвс».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий