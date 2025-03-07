Роналду заменен на 71-й минуте игры с «Аль-Шабабом» при 2:2. Это самый ранний уход португальца в чемпионате с апреля 2024-го
Криштиану Роналду заменен в матче «Аль-Насра» раньше обычного.
Нападающий покинул поле на 71-й минуте игры с «Аль-Шабабом» в 24-м туре лиги Саудовской Аравии при счете 2:2. Его команда осталась в меньшинстве на 52-й.
В последний раз до этого дня португалец заканчивал игру чемпионата до 74-й минуты 2 апреля 2024 года. Тогда он сделал хет-трик в первом тайме матча с «Абхой» и на вторую половину не вышел.
Роналду забил 18-й гол в саудовской лиге и на 2 мяча оторвался от Бензема, Тоуни и Леонардо в списке бомбардиров
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости