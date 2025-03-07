Роналду заменен на 71-й минуте игры с «Аль-Шабабом» при 2:2. Это самый ранний уход португальца в чемпионате с апреля 2024-го

Криштиану Роналду заменен в матче «Аль-Насра» раньше обычного.

Нападающий покинул поле на 71-й минуте игры с «Аль-Шабабом » в 24-м туре лиги Саудовской Аравии при счете 2:2. Его команда осталась в меньшинстве на 52-й.

В последний раз до этого дня португалец заканчивал игру чемпионата до 74-й минуты 2 апреля 2024 года. Тогда он сделал хет-трик в первом тайме матча с «Абхой» и на вторую половину не вышел.

Роналду забил 18-й гол в саудовской лиге и на 2 мяча оторвался от Бензема, Тоуни и Леонардо в списке бомбардиров