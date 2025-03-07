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  • Репортер Apple TV Гонсалес: «Месси – очень хороший человек и не страдает от эго, хотя он самый популярный игрок в мире. Он просто хочет играть. Интервью с ним изменило мою жизнь»
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Репортер Apple TV Гонсалес: «Месси – очень хороший человек и не страдает от эго, хотя он самый популярный игрок в мире. Он просто хочет играть. Интервью с ним изменило мою жизнь»

Репортер Apple TV поделилась впечатлениями от общения с Лионелем Месси.

«То интервью, которое Месси мне дал, было его первым после дебюта в МЛС. Это была его первая игра, пускай и в Кубке лиг. Игра, в которой он забил со штрафного, и это было потрясающе, невероятно.

Я получила возможность взять у него интервью, и это было как в голливудском фильме. Это изменило мою жизнь. Я поняла, что он просто парень, который хочет продолжать играть и наслаждаться футболом. И сейчас он действительно счастлив.

То, как мы пытались взять у него интервью и с какой добротой он ко мне отнесся, лучше всего говорит о том, насколько он хороший человек, несмотря на то, что он самый популярный игрок в мире. И, находясь рядом с ним, я увидела, что он не страдает от собственного эго, будучи таким популярным. Он просто хочет продолжать играть, и он просто очень хороший парень», – сказала Антонелла Гонсалес.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
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