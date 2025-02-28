У «Ливерпуля» убытки второй год подряд – 57 млн фунтов в сезоне-2023/24. У клуба рекордные коммерческие доходы – 308 млн

«Ливерпуль» отчитался о финансовых результатах за сезон-2023/24.

Клуб впервые зафиксировал более 300 миллионов фунтов коммерческого дохода, однако убыток составил 57 млн фунтов, что на 48 млн больше , чем годом ранее.

Доходы «Ливерпуля » от телетрансляций упали на 38 млн фунтов – до 204 млн. Доходы в дни матчей повысились на 22 млн – до 102 млн фунтов.

Коммерческие доходы выросли на 36 млн – до 308 млн фунтов. Административные расходы увеличились на 38 млн – до 600 млн фунтов.

Общая выручка выросла на 20 млн – до 614 млн фунтов. Убыток до налогообложения составил 57 млн фунтов.

Падение медиа-доходов связано с участием в Лиге Европы вместо Лиги чемпионов, что частично компенсировалось увеличением доходов от трансляций АПЛ благодаря успешному сезону-2023/24.

Открытие новой трибуны Anfield Road и увеличение количества матчей на «Энфилде » привели к росту доходов в дни игр на 22 млн.

Однако основной прирост пришелся на коммерческие операции: доходы выросли на 36 млн – до 308 млн фунтов благодаря новым партнерским соглашениям и розничным продажам.